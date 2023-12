Chtěl si vzít mou matku, argumentoval u soudu muž souzený na ubití kamaráda

Harmady naopak prohlásil, že první facku dal Bača poškozenému, ten mu ji vrátil. Po chvíli se do konfliktu Harmady zapojil. „Hrozně mě to mrzí, cítím se být vinný tím, že jsem ho kopal do žeber,“ připustil Harmady. „Bohužel mi povolily nervy, posmíval se mi, že špatně vidím, že čtu lupou,“ dodal. Podle jeho slov poškozeného mlátili „asi patnáct minut, ale nijak intenzivně“. Když pak viděli, že poškozenému teče krev, tak toho prý nechali. „Měl jsem se ovládat, ale bohužel jsem to nezvládl,“ kál se Harmady. Krev poškozeného na svých botách vysvětlovat tím, že o zmláceného poškozeného zakopl.

Sama Bačova matka světlo do případu příliš nevnesla: „Můj syn byl ožralý, lehnul si, strašně chrápal. Nejsem si vědoma, že by vůbec vstal a vyšel ven ze stanu,“ řekla soudu s tím, že si nic víc moc nepamatuje. Odmítla nicméně, že by poškozený toužil po sňatku s ní. „Proč by si mě jako bral? My jsme byli kamarádi!“