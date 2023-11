Bratr zatčeného Čermáka: Tomáše stáhl alkohol, hýbali s ním jako s Hurvínkem

· Na devět let do věznice s ostrahou poslal ve středu ústecký krajský soud 63letého muže z obce na Děčínsku, který podle obžaloby opakovaně znásilnil svou nezletilou vnučku a druhou zneužil k výrobě pornografie. Hrozilo mu až dvanáct let. Delšímu trestu se... Celý článek