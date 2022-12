Bachaři zavřeli vězně do díry. Podle soudu svévolně

Za porušení vězeňského řádu putoval pětačtyřicetiletý L. Š. v zařízení v Plzni Borech na sedm dní do izolace na tzv. díru a navíc přišel i o práci. Cítil to jako křivdu a bránil se žalobou. Uspěl.

„Povinností správního orgánu bylo v rámci kázeňského řízení prokázat bez důvodných pochybností to, že si odsouzený nepovolené věci sám uschoval do své skřínky. To ale prokázáno nebylo, respektive se správní orgán otázkou zavinění ve svých rozhodnutích nezabýval. Nebyla tak vyvrácena verze odsouzeného, že mu zakázané předměty museli dát do osobní skřínky jiní vězni, aby se ho zbavili, neboť jej považovali za konfidenta, který donáší vychovateli,“ stojí dále v odůvodnění rozsudku.