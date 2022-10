Odborníci zachytili v ČR druhý případ varianty koronaviru zvané kentaur

V posledním měsíci v ČR převažují podle dat o sekvenaci viru různé podtypy omikronu, sekvenováno bylo 469 vzorků. Typ BA.5 tvoří 72 procent vzorků, subvarianta BE 7,5 procenta vzorků, BA.4 0,9 procenta a další podtypy BA.2.x 1,3 procenta. Na ochranu proti subtypům BA.4 a BA.5 byly upravené covidové vakcíny, kterými se v září začalo v Česku očkovat.

Podle molekulárního genetika Jana Pačese z Akademie věd ČR Světová zdravotnická organizace (WHO) už podvariantám omikronu nová jména nepřiřazuje. „Už tady máme dceřiné varianty omikronu, evoluce se nezastaví, koronavirus se bude dál snažit unikat našim protilátkám,“ uvedl v rozhovoru, který v pátek ČTK akademie poskytla.

„Je tady omikron, ale není to omikron, který začal vlnu někdy v létě. Jsou to jeho dceřiné varianty, které mají nová jména. Biologové jim je přiřazují sami, takže tady máme kentaura, gryfona, miasmu. Evoluce se nezastaví, koronavirus se bude dál snažit unikat našim protilátkám a my se ho budeme snažit dohánět,“ popsal.