Na genových vakcínách obdivujeme eleganci a přímočarost, chválí nobelisty expert

Mám velikou radost, je to úplně úžasné. Jsem velkým příznivcem těchto dvou vědců i celé myšlenky, která napadla Karikóovou, ale bez Weissmana by se nepohnula. Byl to právě on, kdo jí na Pensylvánské univerzitě vnukl nápad, že silná nežádoucí zánětlivá reakce, kterou vyvolávají řetízky ribonukleové kyseliny (RNA), by se dala eliminovat modifikací těchto řetízků, tak aby se obešlo rozpoznávání těchto molekul imunitním systémem hostitele.