Levé ramínko, pravé ramínko. Nechte se očkovat jako já, vyzývá Válek

„Jsme v ideální době, kdy by se mělo začít očkovat. Počasí i čas je na to nejlepší. Chřipka i covid jsou nemoci, které zabíjí, šíří se. Proti jejich vážnému průběhu se můžeme chránit očkováním a udělat tak hodně pro své zdraví. Očkování lze aplikovat v jednom dni,“ upozornil na tiskové konferenci Válek.

To následně začal i předvádět. „Levé ramínko, pravé ramínko,“ ukazoval. „Trik spočívá v tom, že když se ta ramínka vystřídají, tak lékař uvidí, jestli došlo k reakci na očkování. Kdyby se to fuklo do jednoho ramínka, tak to neuvidí,“ vysvětloval.