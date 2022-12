Získej Samsung Galaxy Z Flip4 nebo Z Fold4 s bonusem až 5000 Kč, když prodáš svůj starý telefon

Mezitím si zakoupíte nový telefon Samsung a do online formuláře na www.novysamsung.cz vyplníte model a vložíte IMEI číslo tohoto telefonu. Dále přiložíte čitelnou fotografii nebo kopii účtenky či faktury za tento nový telefon. Aby vám mohl být přiznán případný bonus, registraci nového telefonu musíte provést nejpozději 14 dní po jeho nákupu. Akce platí do 31. prosince 2022 nebo do vyprodání zásob, nové telefony je tak nutné registrovat nejpozději do 14. ledna 2023.