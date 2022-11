Očima Saši Mitrofanova: Pštrosům, co jejich jest

Pan Pštros nebo paní Pštrosová… Nositelům tohoto příjmení, byť je jich v Česku méně než deset, se zde touto cestou omlouvám. Nejde o ně, je to symbolické. Takže pan Pštros či paní Pštrosová používají opačný přístup. Před náporem nepříjemných informací strkají hlavu tam, kde to vypadá jednoduše a pro ně srozumitelně. Lidská společnost ale funguje tak, že pro tyto mentálně pohodlnější jedince připravují chytřejší hajzlíci žlábky s páchnoucí šlichtou, do nichž si Pštrosovi rádi ponoří zobáky.