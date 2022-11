Očima Saši Mitrofanova: Rusové o tom, proč se země zřítila do putinismu

Čtenář Fervestus N. N. uvedl: „Otrocká mentalita (zdravím nevolnictví!) zmnožená gulagem jako strukturou společnosti, to je to, co stále tlumí snahu menšiny žít ve svobodě.“ Helen Ostashevsky: „Země se do putinismu nezřítila. Panoval v Rusku vždy během jeho tisíciletých dějin. Svobodné roky koncem minulého a začátkem tohoto století byly anomálií, kterou vyvolal chaos přechodného období, přičemž šlo o přechod totalitní moci od komunistické strany k (tajné službě) FSB.“