Očima Saši Mitrofanova: Přelet nad kukaččím vejcem

Na ptáky jsme fakt krátký. Nebo alespoň někteří z nás, kteří opakují bod odfajfkovaný v úkolníčku prezidentem Milošem Zemanem a volají po přijetí minimálně desítek tisíc ruských mužů, kteří prchají ze své země ze strachu, že tentokrát nezamordují jejich krajané Ukrajince, což se dělo předtím a těmto prchajícím to vcelku nevadilo, ale že o krk přijdou oni sami.

Nechávám stranou obavy, že mezi těmito uprchlíky mohou být nasazení agenti Kremlu. Určitě budou, ale nebezpečím nejsou pouze krtci. Proč vlastně vyhazuje chytřejší pták ze svého hnízda kukaččí vejce? Protože ho zkušenosti jeho předků naučily, že mu zlikviduje potomstvo. Je kukaččí ptáče vědomým ničitelem? Není. Jen to neumí jinak.

Totéž platí pro masy konformistických Rusů, kteří se nyní snaží dostat přes hranice, aby se vyhnuli smrti dle Putinova příkazu. Nemohou za to, kde se narodili a čím se stali, pokud neprovedli žádnou odpornost. Jsou ale kukaččími mláďaty, protože vesměs jinak nemohou. A mnozí ani nechtějí.

Ptáci mají zkušenosti předků. Máme je my? Jak by ne. Stačí se zahloubat do soužití Rusů a původních obyvatel v baltských státech. Tam se Rusové masově usídlili po druhé světové válce s tím, že tyto země jim patří, protože z nich vyhnali německé nacisty. Ovládá-li někdo angličtinu, může si přečíst podrobnou reportáž z Estonska, kde stále jsou potomci této menšiny pro původní obyvatele osinou v zadku.