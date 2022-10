Očima Saši Mitrofanova: O lítosti na nesprávném hrobě

Jééé, to je sranda, oni jsou tam jsou možná těžce ranění LIDÉ a ruský vehikl jezdí furt dokola, dokud tomu nedojde palivo... tak přesně tahle prezentace války mi začala hrozně vadit. Válka je o bolesti, o krvi a o tom, co asi musí jít hlavou těm klukům, kteří tam umírají... https://t.co/rZp7DT31QZ

Víme, co podobní „kluci“ bez Putinovy přímé účasti s chutí provedli na dočasně okupovaném ukrajinském území. Už jen to samo o sobě zpochybňuje závěr, že jsou to „LIDÉ“. Doplnit to lze nahlédnutím do míst, kde se „kluci“ a jejich „maminy“ virtuálně shromažďují. Nebudu tady překládat výroky ani básně, v nichž se s použitím veškeré fyziologické malebnosti popisuje, jak se Rus těší, že análně znásilní Ukrajince na jeho území a bude nadšeně pozorovat zničené ukrajinské vnitřnosti.