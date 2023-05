Očima Saši Mitrofanova: Kyselá, nebo plechová? Spor o prezidentské pozadí

Toť otázka, která stojí za úvahu. Že místo hlavy státu mělo Česko fyzickou a morální trosku upatlanou od ruských blinů a čínské smažené zmrzliny, nevadilo spoluobčanům, kteří měli životní filozofii, že Zemanova moudrost je nad jejich chápání. Že před Zemanem obsadil dočasně Pražský hrad buřič proti všemu, co podtrhával nesouhlasnou vlnovkou, a zároveň příznivec amnestie pro osoby, které v něm patrně vyvolávaly souhlasné mručení, nevadilo spoluobčanům, kteří spolu s Lucií Bílou vyznávali životní filozofii, že jim to pan profesor všechno vysvětlí.

A že půjde právě o ni, na to vemte jed. Čeština je mimořádně bohatý jazyk a k tomuto podstatnému jménu vytvořila mnoho slovních spojení. Nám v naší akademické analýze půjde o dvě. Základ je stále stejný. Ano, je to ona, o které se bavíme. Liší se ovšem přídavná jména. Jedno je „kyselá“, druhé „plechová“. Nemám bohužel dost místa, abych se pouštěl do vysvětlování, co jedno i druhé slovní spojení znamená. Ale ví to každá dospělá osoba a spousta nedospělých bez vysvětlování.