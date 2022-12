Očima Saši Mitrofanova: Hovado proti budoucnosti

Ve zkratce lze říci, že mezi chytré děti přišlo urputné hovado a chovalo se příslušně. Babišovým příznivcům vzkazuji, že to není urážka, ale sebeoznačení. Že je urputné hovado, Babiš o sobě řekl opakovaně a spokojeně.

Také o sobě během prezidentské kampaně prohlašuje, že je hrdý Čech. Ba co víc, chce se stát prvním Čechem ve státě. Nic proti tomu, na to má nárok každý občan ČR, bude-li zvolen. Hrdý Čech by ovšem a) musel umět česky, b) vědět přinejmenším základní věci o zemi, v jejímž čele chce stanout, c) být v českých reáliích alespoň průměrně vzdělán. Co nám ale předvedl tento kandidát?

Opět ve zkratce: že je naprosté hovado. Neví, co napsal Jaroslav Hašek – to má být první Čech? Neví, jaký nápis zdobí Národní divadlo – tohle že má být první muž ve státě? Umístil již dříve Cheb do Královéhradeckého kraje – od kdy je prezidentovou předností tupá neznalost elementární vlastivědy?

Choval se přitom k dětem…ale proč bych hledal nějaký výraz? Prostě jako hovado. Odnesly si tíživý dojem, že za nimi přišel pán, který sice chce být údajně prezidentem všech, ale byl přitom zlý a nepřátelský, obviňoval děti, že jsou zmanipulovány médii, při odchodu se nerozloučil a nechal ležet dárek, který mu žáci a žákyně připravili.

Tady by se mohlo skončit se závěrem, že hovado v čele státu budou prokazatelně volit jen ti, kteří mají co dělat se skotem. Ale to bude jejich svobodná volba, takže nejde o nic trestuhodného. Spíše o to, komu by dali do rukou moc, kterou by nejspíš použil stejným způsobem, jako dosud používal své politické pravomoci.

Babiš ve školní třídě jako nikdy předtím názorně ukázal, že je hrozbou pro lepší budoucnost Česka. Ta budoucnost totiž ve své nadějné, byť zatím nerozvinuté podobě seděla před ním, prosta dospělé připodělanosti, a dívala se na něj s úžasem a pak i znechuceně. Potenciálem těchto dětí jsou jejich chytré hlavy, které poslouží zemi, budou-li touto zemí chráněny a pěstovány. Co by pro ně chtěl Babiš? Fyzickou práci a existenci v prostředí, kde jeho milovaná urputná hovada budou tyto děti mlátit tupou lopatkou po chytré hlavě…