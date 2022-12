Babiš se před dětmi ztrapnil, neznal planety ani nejznámější Haškovo dílo. Dobírá si ho i Pavel

Babiš před děti předstoupil v pořadu televize Prima K tabuli!, který podobnému testu vystavuje postupně všechny prezidentské kandidáty.

Děti se poslance a šéfa hnutí ANO například zeptaly, jaká jsou nejznámější díla Jaroslava Haška. „To nevím,“ odpověděl Babiš bez uzardění.

Světoznámého humoristu Haška proslavila hlavně kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. „Poslušně hlásím, že plán na víkend už mám,“ napsal Babiš později švejkovskou průpovídku na svůj twitterový účet, kde se nechal s Haškovou knihou vyfotit.

Poslušně hlasím, že plán na víkend už mám 😎 pic.twitter.com/0czAh7NolQ — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 16, 2022

Ostudy před žáky ale utržil expremiér víc. Uveďte několik významných děl Karla Čapka, zeptala se dívka. „Tak to fakt nevím, asi. To se omlouvám,“ odpověděl Babiš. „Ani jedno?“ naléhala žačka, která si úlevně oddychla, když ze sebe Babiš po delší pauze vysoukal: „Tak… Válka s mloky?“

Vzpomenout si Babiš nedokázal ani na to, jaký nápis je nad oponou v Národním divadle a co znamená: „Tak to teda nevím, ale my jsme rekonstruovali Národní muzeum a Státní operu,“ vykrucoval se jako by byl v politickém televizním duelu.

„Je to Národ sobě a je to tam z důvodu, že národ to sám…,“ chtěl Babiše poučit žák.

„Sbírku, to vím, když hořelo, no,“ zachraňoval situaci Babiš.

Slunce je planeta, mléko kráva vyrábí v žaludku

Bývalý premiér se nechal nachytat i při otázkách z jiného soudku. „Kolik žaludků má kráva, jak se jmenují a k čemu používá tolik žaludků?“ ptal se chlapec.

„Strašně moc, to nevím, kolik jich má… Na trávení. A na výrobu mléka asi,“ šokoval děti Babiš, mimo jiné majitel jedné z největších českých mlékáren.

A jízda pokračovala. „Mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy?“ zkusily děti dotaz z prvního stupně základní školy. „Ježišmarja, no. Měsíc, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce,“ předváděl vrcholný výkon Babiš. To už se děti neudržely a začaly se nahlas smát.

Babišův výkon rezonuje na sociálních sítích i mezi politiky. Na Twitteru část pořadu sdílel také další prezidentský kandidát generál Petr Pavel.

„Slibuji, že pokud Andrej Babiš půjde do debat, nebudu se ptát na sluneční soustavu,“ napsal k tomu. Babiš však již dříve avizoval, že se debat s konkurenty účastnit nebude.

Slibuji, že pokud Andrej Babiš půjde do debat, nebudu se ptát na Sluneční soustavu. pic.twitter.com/auZ2Ei8KM4 — Petr Pavel (@general_pavel) December 16, 2022

„Zaslouženě se mu vysmály“

„Každý z nás občas něco neví, to se stane. Ale u Andreje Babiše to působí divně, když on tak často a rád dává najevo jak je ve všem nejlepší, všude byl a všechno zná nejlíp a najednou dostane celkem jednoduché otázky a ups,“ glosoval Babišův výkon šéf lidovců Marian Jurečka.

„O Andreji Babišovi a jeho rozhledu jsem nikdy neměl iluze. Ale jak se to chová k dětem? Žádný nadhled ani náznak úsměvu. Naštvaný, že se ptají na otázky, na které není schopný dát odpovědi. Co to je za chování? Zaslouženě se mu vysmály,“ uvedl poslanec TOP 09 Jan Jakob.

„Představte si prezidenta, který nezná zásadní dílo J. Haška a nevyjmenuje ani planety sluneční soustavy. Prezidenta, kterému se za jeho neznalost smějí i žáci 1. stupně ZŠ. Nebo si to radši ani nepředstavujte, pokud si chcete zachovat duševní pohodu. A běžte v lednu volit, díky,“ napsal poslanec ODS Stanislav Blaha.