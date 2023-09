KOMENTÁŘ: Svatý Václav jako oběť (propagandy) – Alex Švamberk

Svátek 28. září není církevní, jak by se z podoby oslav mohlo zdát. Svatý Václav je také symbolem české státnosti. Jeho podobizna se objevovala už na středověkých mincích. I z tohoto důvodu se k němu hlásil Karel IV., byl připomínán za první republiky, kdy se konaly velké oslavy tisíce let od jeho vraždy. Proto také byl jeho kult v pobělohorské době odsouván do pozadí.

Foto: Novinky Alex Švamberk