KOMENTÁŘ: Si v problémech - Alex Švamberk

Uzavřených oblastí však přibývá i v nejlidnatějších městech v Šanghaji, Wu-chanu i Pekingu, protože narůstá počet nových případů. V úterý jich bylo 973 a sedmidenní průměr činí 644. Z našeho pohledu jsou to nízké počty, ale v Číně jsou to bezprecedentní hodnoty, vyšší než čísla oficiálně uváděná při první vlně covidu v Číně na začátku roku 2020.

Úřady nevědí, co dělat. Když dostal mluvčí ministerstva zahraničí od zpravodaje agentury Reuters otázku, zda Čína ustoupí od tvrdých restrikcí, minutu mlčel a šustil papíry na řečnickém pultíku. Pak požádal o zopakování otázky a řekl, že „dotaz neodpovídá tomu, co se děje“, a Čína bude „dál prosazovat dynamickou politiku nulové tolerance“.

Za takové situace nemůže generální tajemník zcela změnit politiku, oslabilo by to jeho pozici. Mnoha vysoce postaveným straníkům přitom vadí, že Si opustil ideu kolektivního vedení země a uzurpoval si moc pro sebe sama. Slabostí by bylo i přijmout vakcíny ze zahraničí, tak se hledá viník zvenčí. Nejvyšší představitelé bezpečnostních složek už vyzvali ke zničení „infiltrovavších se nepřátelských sil“, které „provádějí sabotáže“ a v ulicích hlídkují policisté. Svůj úkol nepochybně splní, ale rozhodně ne bez ztráty kytičky.

Si si uvědomil vážnost situace, oznámené zmírnění opatření proti koronaviru, kdy byla řada čtvrtí vyňata z lockdownu a karanténa už není tak přísná, v případě nákazy se neuzavře celý dům, ale stačí, když bude nakažený v domácí izolaci, je jeho prohrou. Ukazuje to, že i moc čínského prezidenta má limity a může být rád, že protesty nepřišly před stranickým sjezdem. Pokud bude čelit více podobným potížím, mohlo by se mu dát najevo, že by měl jít do důchodu. Do jeho třetího zvolení platilo, že funkcionáři v 68 letech odcházejí, Si má 69, ovšem za pět let bude mít 74.