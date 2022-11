KOMENTÁŘ: Nepoučitelné Německo opakuje chyby s Ruskem - Alex Švamberk

Přestože obavy, že Rusko zavře kohouty, visí ve vzduchu už od roku 2009, kdy propukla půl roku po ruské invazi do Gruzie plynová krize, postup Berlína znemožnil výstavbu plynovodu Nabucco z oblasti Kaspického moře, aby nebyla ohrožena výstavba plynovodu Nord Stream, který byl postaven za vlády kancléřky Angely Merkelové. Nabucco by se nyní velmi hodilo.

Scholz se drží v měnící se situaci merkantilistické politiky své předchůdkyně, byť před cestou říkal, že „obchod jako obvykle v této situaci není možný“, a zdůrazňoval, že je potřeba „zbavit se jednostranné závislosti v duchu chytré diverzifikace“. Těžko by však kohorta byznysmenů z firem VW, BMF, BASF, Bayer a Deutsche Bank jela do Číny omezovat investice.

Scholze však místo toho hřeje, že byl přijat ve Velkém sále lidu v centru Pekingu, kde se konal sjezd čínské komunistické strany a Si mu mazal med kolem úst: „Jako vlivné mocnosti by Čína a Německo měly v dobách změn a chaosu spolupracovat, aby více přispěly ke světovému míru a rozvoji.“ Dělá mu to tak dobře, že mluví o tom, jak Německo stejně jako další země uznává politiku jedné Číny v době, kdy Čína flagrantně několik let porušuje závazky, jež dala Hongkongu ohledně svobod, a eskaluje napětí okolo Tchaj-wanu, ke kterému opakovaně vysílá své letadla a lodě a hrozí, že si ho podmaní násilím.