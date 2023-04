KOMENTÁŘ: Pozor na ruský mír

Když psal o potřebě válku ukončit, nebylo to náhlé prozření. Sám by si to nepřál, ale varoval před skupinami, kterým se válka zajídá, protože jim nic nepřináší, a naopak na ní tratí, takže jejich podpora tažení na Ukrajinu slábne. Ukončit ji hned by bylo řešením, protože oligarchové by mohli opět vydělávat a nemohlo by se stát, že by se začali vzpouzet.

Do skládačky zapadají i vyjádření různých ultranacionalistických „vojenských korespondentů“, kteří na síti Telegram stejně jako Prigožin tvrdě kritizují vedení armády, že speciální vojenská operace, jak se v Rusku oficiálně nazývá útočná válka, je vedena špatně. To je pravda, velení ruské armády se při vedení války zrovna nevycajchnovalo a dopouštělo se fatálních chyb. Kritické názory, které se ozývají už od prvních měsíců invaze, jsou oprávněné, ale je potřeba si uvědomit, že jejich šiřitelé nejsou na rozdíl od různých opozičníků nijak pronásledováni. Nelze přitom pochybovat, že kdyby jejich názory ruskému vedení vadily, tak by je pěkně zmáčklo a skončili by ve vězení jako Alexej Navalnyj.

Pokud by se válka ukončila nyní, pořád by to bylo ruské vítězství, které má své hrdiny. Sice by nebylo dosaženo původních cílů, ale viník je znám - padlo by to na hlavy neschopných vysokých velitelů, kteří zklamali Putinovu důvěru. Zabilo by se několik much jednou ranou, válka by skončila, Rusko by rozšířilo své území, generálové by pochopili, že jejich pozice jsou sice silné, ale ne neotřesitelné a Putin by byl oslavován jako vítěz.