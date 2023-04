Mohlo by se to označit za francouzské mazání medu kolem čínské huby, neboť evropská ekonomika je závislá na obchodu s Čínou, jenže ještě před jednáním čínský vyslanec při EU Fu Cch´ zpochybnil pevnost osy Moskva – Peking. Před návštěvou francouzského prezidenta a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která v Číně hrála roli zlého policajta, jenž nepřehlíží čínské prohřešky, a varuje před závislostí EU na Číně, Fu Cch´ označil proklamované „přátelství bez hranic“ mezi Ruskem a Čínou za „prázdnou frázi“. Jeho vyzdvihování je podle něj „záměrnou dezinterpretací ze strany některých lidí“. Sice nikoho nejmenoval, ale bylo jasné, že má na mysli moskevské vedení.

Neřekl to náhodou. Čína má také své zájmy, protože si uvědomuje, že její imperiální ambice v Jihočínském moři a na Tchaj-wanu narážejí na tvrdý odpor USA. Docela by se jí hodilo oslabit uskupení zemí pod vedením USA, které se staví proti čínským záměrům. Si taky Macronovi řekl: „Nenechte Evropu zatáhnout do americké hry.“ Rád by vrazil klín do transatlantického spojenectví, aby se nepřeneslo do Pacifiku, přičemž vsadil na Macrona, neboť Francie byla vyšachována z prodeje ponorek Austrálii.