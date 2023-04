William a Kate slaňovali ze skály a donesli záchranářům pizzu

Kate a William zahájili svou cestu po Walesu v národním parku Brecon Beacons. Setkali se tam s dobrovolnými záchranáři z tamější horské služby, která letos slaví šedesát let od založení. Při té příležitosti se zapojili také do záchranářského cvičení, které zachytila agentura Reuters .

Jeho účelem byl nácvik ošetření a transportu zraněného a poté si následník trůnu s manželkou vyzkoušeli i slaňování z prudkého svahu. „Ale nebudeme závodit,“ řekla Kate poté, co William instruktorům odpověděl, že „už je to nějaký čas, co jsem slaňoval naposledy.“