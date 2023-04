Princ William zaskakoval v indické restauraci, přijal rezervaci od zákazníka

Následník britského trůnu a jeho manželka Kate navštívili během své cesty do Birminghamu ve střední Anglii rodinnou restauraci The Indian Streatery. Princ William v jednu chvíli přijal telefonát od zákazníka, který si chtěl udělat rezervaci pro dvě osoby.

Poté, co si u majitelů ověřil, kde se restaurace nachází, diskutoval s volajícím o tom, kdy bude stůl volný a zda se stihne najíst předtím, než mu pojede vlak. „Pod jakým jménem to je?“ řekl princ, když ukončoval rozhovor, aniž by volajícímu prozradil své jméno. „Uvidíme se ve čtvrt na tři,“ dodal na závěr.