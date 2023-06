S kůzlaty na hlavě i za krkem. V Brně opět proběhly netradiční lekce jógy

Naštěstí se tak nestalo a již přes deset let zde funguje právě Lamacentrum, které se stará o okolní cennou přírodu.

Nápad dostat kozí jógu do Čech mají na svědomí skupina kolem kamarádek Himani a Agnieszky Buchtové.

„Inspirovali jsme se videem ze zahraničí a řekli jsme si: ‚Proč to nezkusit i tady‘. První lekci jsme uspořádali pro přátele, pak jsme to otevřeli veřejnosti a od té doby máme stále plno,“ prozradila Novinkám Himani.

„Tehdy jsme si řekli, že naše kůzlata jsou pro jógu ještě vhodnější než ta, od kterých jsme se inspirovali. My máme zakrslé holandské mini kozy. Lehčí kůzle přinese větší zážitek,“ vysvětlila zakladatelka první kozí jógy v Evropě Agnieszka Buchtová.

„Pro mě je strašně důležité, že děláme jógu právě s Himani. Ona je praktikující učitelka z Indie. My jsme nechtěli, aby to bylo jen hloupé cvičení, ale aby to opravdu mělo úroveň. Nechtěli jsme jógu ponížit,“ doplnila Buchtová.