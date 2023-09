Pompejský politik si kupoval hlasy chlebem ze své pekárny

Odborníci odkryli v Pompejích dům, který sloužil jako základna pro volební kampaň ambiciózního římského politika a v němž se nacházela také pekárna s velkou pecí na pečení bochníků chleba, napsal web The Telegraph.

„Dnes by se to považovalo za nezákonné financování volební kampaně nebo korupci, ale v té době to bylo zcela běžné. Bez Pompejí bychom o tom, jak tyto věci fungovaly, věděli mnohem méně.“