Policisté v Pensylvánii několik dnů naháněli prase

Ve zprávě se dále píše, že policisté po mnoha hlášeních zneklidněných občanů vlastně ani nevěděli, co si počít. „Psa nebo kočku bychom vyřešili do hodiny, ale hospodářská zvířata? To není naše parketa,“ vysvětlují a dodávají, že na podobné odchyty ani nemají vybavení. „A i kdybychom měli, tak kam bychom to prase odvezli? Řezníkovi?“ lamentují na dalších řádcích.