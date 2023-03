Pes Vasja, který si na frontě odhryzal tlapku, jde po rehabilitaci do penze

Tehdy ho vojáci na nosítkách odnesli do nejbližší obce k veterináři. Když už pak nebyl v ohrožení života, byl vyslán zpět do Ternopilu. „Doma byl téměř rok. Zkusila jsem pro něj sehnat protézu. Objednala jsem ji v Bulharsku, ale nepřišla. Potom jsem narazila na informaci o ženě z Polska, která hledala nové majitele pro opuštěná zvířata z Ukrajiny,“ uvedla Anastasija. Nakonec spolu s touto ženou odvezla Vasju do Polska na rehabilitaci. Vasjovi se dostalo veškeré léčby zdarma. „Proplatili nám i cestu do Polska,“ vzpomíná majitelka. Léčba zahrnovala operaci i pooperační fyzioterapii s každodenními masážemi. Protéza, kterou Vasja získal, stojí od 500 do 1000 eur (od zhruba 11 700 korun do 23 400 korun).