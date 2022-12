Netflix zveřejnil první tři díly třaskavého dokumentu o Harrym a Meghan

Ostatní členové rodiny v souladu se svou dlouhodobou politikou nabídku Netflixu v dokumentu účinkovat odmítli. Doposud se k němu ani nevyjádřili. Palác se však podle všeho připravuje na novou vlnu kritiky, která se na něj po odvysílání dokumentu snese a král Karel III. a princ William jsou připraveni se k němu vyjádřit, pokud to bude nezbytné. Podle prvních tří dílů to ale zatím tak nevypadá.

Harry s Meghan chtějí podle svých slov poprvé ukázat lidem, kým doopravdy jsou, a vysvětlit, co se opravdu stalo. Vytvoření dokumentu jim prý navrhl jejich kamarád. „Se všemi těmi misinformacemi (nezáměrné zavádějící tvrzení nebo nepravdivé tvrzení), které se objevily, se nám to zdálo jako dobrý nápad,“ říká v dokumentu Harry.

První díl se převážně věnuje tomu, jak se Harry s Meghan seznámili. Pohádkové utajené randění vystřídá tvrdá realita poté, co jejich vztah vyjde najevo, a Meghan, o které toho zejména neamerická veřejnost příliš nevěděla, se dostane do středu pozornosti bulvárních médií.

Harry nemístný tlak bulváru přirovnává k tomu, čemu musela čelit jeho matka, princezna Diana. „Za časů maminky to bylo fyzické obtěžování – kamery před obličejem, pronásledování. Paparazziové dnes stále obtěžují lidi, jen je to teď spíš online,“ vysvětluje Harry.

„Jakmile jsou fotografie a příběh venku, nastává obtěžování na sociálních médiích,“ dodává Harry s tím, že jakmile se ukázalo, že s někým vážně chodí, nastalo šílenství. „V podstatě to bylo lovci versus kořist,“ říká. Meghan v té době začala dostávat rovněž první výhrůžky smrtí.

Navíc nehledě na to, jak bulvární vaše příběhy jsou, zůstávají stále novináři součástí tohoto systému. Problémem je, že všechny noviny a zpravodajské servery berou zprávy právě z Royal Rota, kde jsou až na pár výjimek novináři bulvárních médií. „Tahle rodina je naše a můžeme ji využívat,“ popisuje jednání skupiny princ Harry s tím, že celý mediální narativ má pod kontrolou právě Royal Rota.

The Royal Rota je název pro skupinu novinářů napříč britskými médii, kteří mají přístup ke členům královské rodiny, dostávají pozvánky na akce a jejich fotografie jsou pak volně sídleny napříč britskými médii.

„Lidé by ale měli pochopit, že pokud jde o mnoho členů rodiny, vším, čím si musela projít, si prošli i oni, takže to bylo téměř jako iniciační rituál,“ vysvětluje Harry. Přesto v tom vidí rozdíl.

„Někteří členové rodiny říkali: ‚Moje žena si tím musela projít taky, tak proč by tvoje přítelkyně měla mít nějakou výjimku?‘ Já jim na to odpovídal: Rozdíl je v rasovém prvku,“ dodává. Ten britský bulvár vytasil, když si všímal toho, že Meghan pochází ze smíšeného manželství.

První části dokumentu se věnují i přijetí Meghan do královské rodiny. Meghan vzpomíná na první setkání s královnou Alžbětou II., kdy se jí Harry těsně předtím zeptal, zda zná přesnou etiketu. „Setkání s babičkou v paláci byla trochu jako ze středověku,“ podotýká Meghan.

Otázka rasy je v prvních třech částech zmíněna jen v nástinu. Jak v pozitivním, tak negativním smyslu. V tom negativním jde o výše zmíněny britský bulvár, v tom pozitivním pak David Olusoga, britský historik autor knihy Black and British: A Forgotten History, říká, jak byla pro černošskou komunitu Meghan důležitá.

„Koho by napadlo, že Británie bude mít černošskou princeznu? Bylo to tak nepravděpodobné vyústění našich dějin, až to bylo zarážející,“ uvedl historik, který se mimo jiné věnoval podílu Britů a britské monarchie na obchodu s otroky v době, kdy Británie sama už otroctví zrušila.