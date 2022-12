Nikdo nevidí, co se děje za zavřenými dveřmi. Dokument o Harrym a Meghan představil trailer

V traileru manželé osvětlují, proč se rozhodli svůj příběh poprvé sdílet. „Nikdo nevidí, co se děje za zavřenými dveřmi,“ říká Harry a pokračuje: „Musel jsem udělat vše, co jsem mohl, abych ochránil svou rodinu.“

Manželé slibují odvyprávění své verze příběhu, jehož součástí je odchod ze služeb britské královské rodiny a stěhování do Spojených států. Vracejí se ovšem i do minulosti, kdy ještě pracovali pro královnu. Televizní kamery je tedy sledovaly na řadě oficiálních akcí, mimo jiné na jejich cestě do Afriky, zachytily i Meghanino těhotenství.