Nad údolím Berounky začal první ročník závodů ultralehkých balónů. Pohled na soutěžní oblohu jsme zachytili kamerou

Na louce u obce Lety u Prahy se scházíme v podvečer kolem sedmnácté hodiny. Počasí ale vzletu ultralehkých balónů nepřeje. Proto se první závod soutěže Lety v Letech přesouvá na brzké ráno dalšího dne.

Přibližně od půl šesté začínají přípravy, aby se zvládlo vzlétnout za východu slunce. „Máme předletovou přípravu, která zahrnuje briefing. Tam si řekneme, jaké jsou povětrnostní podmínky a co nás čeká. Poté jedeme na nějakou louku a připravujeme balóny k letu,“ rozpovídal se pořadatel závodu Jan Smrčka.

Foto: Marek Tereba, Novinky Příprava na odlet

Ideální povětrnostní podmínky pro závodění jsou podle Smrčky rychlost větru kolem dvou až tří metrů za sekundu na vzletu a nebyl nárazový vítr. Ve výšce může foukat i rychlostí pět až šest metrů za sekundu.

Tlak v ultralehkém balónu je menší, proto hůře zvládá i tyto poryvy větru. Ultralehké balóny nemohou proto ani letět tak vysoko jako běžné horkovzdušné balóny a nezvládnou letět ani tak dlouho.

Objem pláště obalu je 1200 kubíků, velikost je zhruba tři tisíce metrů čtverečních.

Důležitá je přesnost, nikoliv rychlost

Létání ultralehkými balóny nespočívá v rychlosti, ale v přesnosti. Piloti mají většinou deklarovaný cíl a snaží se přiblížit mu co nejblíže.

Foto: Marek Tereba, Novinky Vzlet soutěžících z louky nedaleko obce Lety

„Samotný let trvá zhruba hodinu. Po hodině letu přistane jeden z balónů, který vyloží cíl a soutěžící se k němu musí dostat co nejblíže. To je dnešním úkolem,“ vysvětlil Smrčka.

Balonovému létání se na jižní Moravě daří. Už 35 let

To ale zdaleka není jediná kategorie soutěžení. Piloti se utkávají také v letu na nejdelší či nejkratší vzdálenost.

Foto: Marek Tereba, Novinky Soutěžní balón a v pozadí hrad Karlštejn

Účastníci soutěže musí splnit dvě podmínky. Mít pilotní průkaz a vlastní balón. V Česku je ale celkem pouze pět ultralehkých balónů a deset pilotů. „Někteří jsou aktuálně ve výcviku a ta rozlétanost není samo sebou nijak vysoká, protože je to létání hlavně pro radost. Musíte sáhnout trochu do peněženky, abyste si to dovolil a do toho na to mít i čas,“ sdělil Novinkám pořadatel soutěže.

Výhodu mají samozřejmě ti, kteří mají nalétáno co nejvíce. „Funguje to jako v kterémkoliv sportu. Vlastními lety se snažíte získat dovednosti, které potom při té soutěži předáte,“ vysvětlil Smrčka, který sám balóny létá již 40 let.

Foto: Marek Tereba, Novinky Balóny se přibližují vytyčenému cíli

Přibližně po hodině letu jsme se s vedoucím balónem snesli na louku nedaleko obce Měňany, kde jsme vytyčili bílým křížem cíl. Tomu se jeden z pilotů přiblížil nejblíže na přibližně 50 kroků. Za svůj výkon si ze soutěže odnese plaketu.

Soutěž v létání ultralehkých balónů potrvá až do odpoledne soboty 9. září. Završením programu bude také zábavné odpoledne u pivovaru v Letech.

Spadnout to nemůže, říká jeden ze dvou českých pilotů vzducholodi