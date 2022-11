Spadnout to nemůže, říká jeden ze dvou českých pilotů vzducholodi

Vzducholoď má celkem náročné podmínky na vzlet a přistání, a to hlavně co se týče prostoru. „Potřebujeme tak alespoň 40 × 40 metrů a bez drátů vysokého napětí,“ řekl Novinkám pilot a jednatel společnosti Habalon Tomáš Habán. Proto zatím vzlétá v Česku ze dvou míst. Z centra Brna a z louky u obce Mořina nedaleko Prahy.

Samotná příprava trvá necelé dvě hodiny. „Vyzkouší se motor, vyzkouší se všechna spojení a hořáky,“ vysvětluje Tomáš Habán. Právě díky hořákům se vzducholoď pohybuje nahoru a dolu.

Foto: Novinky Celou vzducholoď přiveze firma na místo přívěsným vozíkem.

Připravit se musí také samotný obal balonu. Žlutý obal měří po nafouknutí 41 metrů, průměr má 21 metrů.

Vrátit se na místo vzletu a také koordinaci směru letu určuje vrtule a motor, v tom se vzducholoď liší od balonu.

„Tato vzducholoď umí létat rychlostí až 30 kilometrů za hodinu,“ říká Habán. „Většinou ale létáme tak do rychlosti 20 kilometrů za hodinu. Dost také záleží na protivětru, který musíme překonávat,“ dodává.

Až 350 metrů nad zemí

Okruh, který zájemci přeletí, je většinou dlouhý 8 až 10 kilometrů. „Létáme ve výšce 50 až 350 metrů nad zemí, záleží na charakteru krajiny,“ uvedl Habán.

Foto: Novinky Vůbec nejvíce prostoru je potřeba na vzlet a přistání.

Zda vůbec vzducholoď odletí, záleží hodně na povětrnostních podmínkách. „Limity větru jsou zpravidla do pěti metrů za sekundu, a to kvůli tomu, aby se vzducholoď mohla dostat zpět na místo odletu,“ vysvětluje pilot. I naše natáčení se kvůli nevyzpytatelnému počasí posouvalo.

„Já bych do toho teda nevlezla,“ sdělila jedna z přihlížejících kolemjdoucích. I přes to, že může vzducholoď na první pohled někoho děsit, podle Tomáš Habána je to podle statistik nejbezpečnější dopravní prostředek.

„Máme nad hlavou velký padák, takže spadnout to nemůže, prostě přitápíte. Hořáky tam jsou i záložní, máte motor, ten kdyby selhal, tak to funguje jako balon. Odletíte a přistanete někde jinde,“ vysvětlil.

Foto: Novinky Ze vzducholodě můžete obdivovat třeba hrad Karlštejn.

Proletět se mohou čtyři lidé, tedy včetně pilota. „Ve větším teple dokonce pouze dvě osoby. Takže většinou letí tři osoby a pilot,“ řekl Habán.

„Existují i větší vzducholodě na světě, ale jsou jich jen jednotky a cenová rentabilita je neúnosná,“ dodal.

Jedna osoba zaplatí za přibližně třicetiminutový let kolem 8 tisíc, privátní let pro dvě nebo tři osoby vyjde na přibližně 24 tisíc korun. Tomáš Habán vyráží do vzduchu zhruba dvakrát až třikrát do měsíce.

Let vzducholodí je přístupný každému, nejstaršímu pasažérovi bylo prý přes 90 let. Jediné, co musí zájemci splnit, je váhový limit, tři osoby by neměly vážit přes 250 kilogramů.

Nejvhodnější doba pro let 41 metrů dlouhého vzdušného korábu bývá v prvních dvou ranních hodinách po východu slunce, nebo v posledních dvou hodinách před západem slunce.