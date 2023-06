Mladá Američanka dojíždí do práce letadlem, vyjde ji to levněji než nájem

Stážistka Sophia Celentanová žije v Jižní Karolíně, ale místo získala ve firmě z New Jersey. Jednou týdně se tak vypraví do práce letadlem, protože ji to vyjde výrazně levněji, než kdyby si poblíž práce pronajala byt.