Konečná pro papírové jízdenky v pařížském metru se blíží, nahradí je elektronika

Nad původními jízdenkami se začalo smrákat už před několika lety, plány dopravce Île-de-France Mobilités však zbrzdila pandemie, válka na Ukrajině i celosvětový nedostatek čipů. Nyní se tak počítá s rokem 2025, kdy by mělo město definitivně přejít na elektronické jízdné. Systém by se mohl podobat třeba londýnské Oyster card, platit bude možné také mobilním telefonem, informoval The Guardian.