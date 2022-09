Jednou jsme s Billem zapomněli dceru v Kremlu, přiznala Clintonová

„Na jakou nejšílenější dovolenou si pamatujete?“ zněl jeden z dotazů. Hillary se na chvilku zamyslela. „Zažili jsme spolu spoustu docela šílených časů. Řeknu vám, doufám, že si na tento zážitek (Chelsea) nepamatuje, protože to bylo docela traumatizující,“ začala.

„Vzali jsme ji na státní návštěvu Ruska, když byl Bill prezident, a v jednu chvíli probíhala formální loučení, takže mě s Billem nahnali do prezidentské limuzíny Beast a poslali na letiště, aniž by nám došlo, že jsme tam dceru nechali,“ vzpomínala Clintonová, která byla mezi lety 1993 až 2001 první dámou USA.

Clintonová nespecifikovala, o kterou návštěvu se jednalo. Bill Clinton navštívil Moskvu v letech 1994, 1995, 1996, 1998 a 2000. Vzhledem k tomu, že v roce 2000 bylo Chelsea dvacet let, muselo se zřejmě jednat o návštěvu v první polovině devadesátých let.

„Umíte si vůbec představit, jaké to je nechat své jediné dítě v Kremlu, zvlášť s ohledem na to všechno, co se děje?“ zasmála se Clintonová.