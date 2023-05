Je to člověk? Domnělé volání o pomoc mělo překvapivého původce

„Myslím, že je to člověk. Je to člověk,“ říká na nahrávce strážník David Sneed a rozbíhá se směrem, odkud volání přichází. Jeho parťák, Neal Storey, ho následuje.

Nakonec ale narazí na farmáře, který je poněkud překvapen policejní přítomností. Policisté si uvědomí, že původcem volání o pomoc byla koza, která se nemohla dostat ke zbytku stáda, a dají se do smíchu. „Netušil jsem, jestli je to zvíře nebo člověk. Z dálky to znělo jako ‚pomoc!‘,“ vysvětluje jeden ze strážníků pobavenému farmáři.