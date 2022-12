Dokument o Harrym a Meghan: Záběry nesedí a některá tvrzení nejsou pravdivá

Ve třetí epizodě hovoří Meghan o tom, že všechno ohledně její a Harryho svatby bylo zinscenované jako jedna velká reality show. „Nebyli jsme schopni odvyprávět svůj příběh, protože to nechtěli,“ říká Meghan a Harry souhlasí. „Není nám dovoleno říci náš příběh. To je pravda,“ přitakává.

V interview na otázku princ Harry přitakal a odpověděl: „To že bude opravdu neuvěřitelně dobrá i v té pracovní části, je pro mě obrovská úleva, protože bude schopná zvládnout všechno ostatní, co s tím souvisí. Ale ne, jsme fantastický tým. Víme, že jsme. A doufáme, že se časem pokusíme mít co největší vliv na všechny věci, na kterých nám záleží.“

Do tvrzení, která jsou v rozporu, patří část dokumentu, v níž Meghan popisuje obvinění, že rozhovorem o hnutí Me Too, porušila pravidlo, že členové královské rodiny se do politiky nevměšují.