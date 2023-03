Děkuji všem, kdo mi nepomohli aneb Pět eskamotérských kousků Miloše Zemana

Památná věta o popelníčku se stala jedním z vděčných momentů první prezidentské volby. V sobotu večer po sečtení hlasů druhého kola přichází Zeman za doprovodu televizního ředitele Dvořáka do budovy ČT. Uvnitř Zeman přehlédne schod a zavrávorá. Oporu najde v blízkých křeslech, do jednoho z nich se vzápětí usadí, a pronese: „Takže pane řediteli, kde máme popelníček?“

No, ve skutečnosti tam ten kolovrátek vydržel poslouchat ještě dost dlouho. "Prvně Sobotka oznámí, že ve čtvrtek zanese...

Miloš Zeman chodil po svém zvolení na pravidelné živé rozhovory do Českého rozhlasu. Tradice pořadu nesoucího název Hovory z Lána ovšem skončila ve chvíli, kdy se rozhodl ukázat národu své překladatelské dovednosti a začal moderátora Radiožurnálu poučovat o tom, co znamená v angličtině slovo „pussy“, které je součástí názvu ruské umělecké skupiny Pussy Riot. Český prezident výraz přeložil poněkud hruběji, než by mu slušelo, čímž způsobil veřejné pozdvižení.