Žádost o blokaci dezinformačních webů nebyla nezákonná, rozhodl soud

Zároveň ale soud uvedl, že má pro obavy žalobců pochopení. „Blokace webů ze strany veřejné moci bez zákonného podkladu by byla významným zásahem do základních práv, a to i pokud by si stát faktickou blokaci vynutil na soukromoprávních subjektech. K tomu ale v posuzované věci ani náznakem nedošlo, neboť žalovaný weby nezablokoval ani to nikomu nepřikázal,“ uzavřeli soudci.