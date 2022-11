VHS znají jen z vyprávění. Nahrávky pro ně zachovává digitální přepis

Je to generace, která zná VHS už jen z vyprávění rodičů. Většina lidí totiž dnes už doma nemá ani videorekordér, aby si mohli analogovou kazetu přehrát. Zájem o převedení videozáznamů do digitální podoby ale stále ještě je. V Česku se této činnosti věnují zhruba dvě desítky společností. Minulý týden uplynulo 70 let od doby, kdy byl světu představen první videorekordér.

Foto: Profimedia.cz VHS kazeta