USA vyšetřují kryptoměnové firmy kvůli možným pochybením

Americká obchodní komise FTC, která prověřuje obvinění z podvodného jednání, zahájila vyšetřování několika kryptoměnových firem kvůli možnému pochybení. Potvrdil to mluvčí FTC, odmítl však jmenovat firmy nebo přesně uvést, co způsobilo, že komise zahájila vyšetřování. List Financial Times současně napsal, že Británie dokončuje plány na regulaci kryptoměnového odvětví.

Foto: Eric Gaillard, Reuters Ilustrační foto