Umělá inteligence pod taktovkou EU. Pravidla používání míří k finální verzi

Návrh označovaný jako akt o umělé inteligenci je podle unijních představitelů prvním svého druhu na světě a mohl by ovlivnit podobné normy i mimo EU. Spočívá v klasifikaci technologií podle způsobu využití a zavedení různých úrovní omezení podle toho, jaké s sebou nesou riziko. Některé systémy chce EU zcela zakázat, další nástroje jako algoritmy na rozpoznávání obličejů by zase podléhaly silné regulaci.

Také upozornil na úpravu požadavků pro vysoce rizikové systémy, které by podle něj takto byly lépe technicky proveditelné, nebo na poskytnutí „náležité míry flexibility“ při využívání těchto systémů ze strany policejních orgánů. Server Euractiv minulý měsíc napsal, že české předsednictví do návrhu zapracovalo jisté výjimky, které například umožní policii požádat o využití neprověřené technologie, která bude spadat do kategorie s vysokým rizikem.