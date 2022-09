Parfém umíchá umělá inteligence na míru. Kutilové se předvedli v pražské tržnici

To je i případ projektu Algorithmic Perfumery, který má kořeny v Nizozemsku – stojí za ním tým EveryHuman. Jedná se o unikátní počin na hranici umění, filozofie a umělé inteligence. Unikátní systém odhadne pomocí umělé inteligence osobnost uživatele a následně mu mícháním 500 aromat vytvoří vůni přesně na míru.

„Stačí vyplnit dotazník, kde je nutné uvést, jaké máte rádi vůně. Zároveň uvedete ale i to, zda jste sportovnější typ, co vás baví, jaká jste osobnost. Zhruba po 15 minutách dostanete tři vzorečky, což by měly být parfémy, které vám budou na základě vašich preferencí vyhovovat,“ vysvětlila Novinkám Kateřina Merlová, která přímo na pražském výstavišti Algorithmic Perfumery prezentovala návštěvníkům.