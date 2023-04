Umělá inteligence o australském starostovi nepravdivě tvrdila, že byl ve vězení

OpenAI má nyní 28 dní na odpověď. Následně by Hood podle australských zákonů mohl společnost zažalovat. Pokud k tomu dojde, jednalo by se o první veřejně známý případ žaloby za pomluvu kvůli informacím vygenerovaným chatbotem ChatGPT. OpenAI na žádost BBC o komentář neodpověděla.

„Zpočátku jsem byl šokován, že to je tak nepravdivé,“ řekl australské stanici ABC News. „Je jedna věc se trochu splést. Obvinit někoho, že je zločinec a že si odpykal trest ve vězení, když pravda je zcela opačná, je však něco úplně jiného,“ řekl. „Myslím, že je to dost varovný budíček. Ten systém je vykreslován jako důvěryhodný, informativní a autoritativní, a to zjevně není,“ dodal.