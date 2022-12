Tipy na dárky pro milovníky moderní techniky

Společnost Dell se nenechala u své herní klávesnice Alienware Mechanical AW410K strhnout módními designovými výstřelky. Místo toho se výrobce zaměřil na to, co je opravdu důležité –⁠ bytelnou konstrukci a co nejpohodlnější použití. A to se mu podařilo na výbornou. Černě laděná klávesnice klasického střihu využívá mechanické spínače Cherry MX Brown, které kombinují taktilní odezvu a téměř neslyšné ťukání s krátkou vzdáleností pro registraci stisku. Nechybí ani podpora RGB osvětlení AlienFX s 16,8 milionu barev, takže není vůbec žádný problém sladit podsvícení myšky i klávesnice do stejných barevných tónů či režimů. Cena: 2290 Kč.