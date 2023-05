WhatsApp chystá velkou změnu, dovolí lidem upravovat odeslané zprávy

Zažil to snad někdy každý – odešlete zprávu přes WhatsApp, a pak si uvědomíte, že jste se ztrapnili do očí bijící pravopisnou chybou. Takové situace by už během pár týdnů nastávat neměly. Společnost Meta Platforms, která WhatsApp vlastní, totiž chystá velkou změnu. Uživatelům dovolí upravovat již odeslané zprávy.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Logo aplikace WhatsApp