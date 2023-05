Meta není jediná. Za porušení GDPR platily obří pokuty Google i Amazon

Americká společnost Meta Platforms dostala v Evropské unii pokutu 1,2 miliardy eur (více než 28 miliard Kč) za odesílání informací o uživatelích do Spojených států prostřednictvím své sociální sítě Facebook, a to v rozporu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů. Uvedla to irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Je to nejvyšší pokuta, jaká kdy byla v unii za podobné prohřešky uložena. Meta se proti rozhodnutí hodlá odvolat.