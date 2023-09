Ústupky nezabraly. EK si došlápne na Microsoft kvůli aplikaci Teams

Pro amerického softwarového giganta je to daleko vážnější problém, než by se mohlo na první pohled zdát. Pokud nenajde Microsoft s EK smír, hrozí firmě velmi vysoká pokuta. Ta může dosahovat až do výše deseti procent z celosvětových tržeb za rok, což by v případě Microsoftu činilo téměř 20 miliard dolarů, tedy 431 miliard Kč.