Musk ohodnotil Twitter, dokazuje to prudké snížení hodnoty společnosti

Musk přitom v prosinci uvedl, že Twitter je na cestě k tomu, aby letos zhruba vyrovnal příjmy a výdaje. Řekl to poté, co když Twitter převzal, přestávali na něm přední inzerenti utrácet za reklamu.

Akcie Twitteru byly z americké akciové burzy staženy 8. listopadu 2022 poté, co je Musk všechny skoupil a převedl společnost do soukromého vlastnictví. Podle výpočtů společnosti Koyfin by se nyní akcie Twitteru prodávaly za zhruba 11násobek letošních tržeb, což je ale stále výrazně více než akcie jeho konkurentů firem Snap, Pinterest a Meta Platforms, které se na veřejném trhu obchodují v průměru za 4,5násobek odhadovaných tržeb za rok 2023.