Objev, který by mohl ohrozit lidstvo. Co předcházelo odvolání Altmana?

Altman po vyhazovu přešel do Microsoftu, který firmu OpenAI podporuje. Když ale většina zaměstnanců OpenAI pohrozila odchodem, pokud se Altman do šéfovského křesla nevrátí, věci nabraly nový spád. Za jeho návrat do čela OpenAI lobbovali i významní investoři. Altman se tak v úterý po bouřlivém vývoji do čela firmy vrátil. Společnost OpenAI vyvinula populární nástroj ChatGPT.