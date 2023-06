Svět financí se mění. Umělá inteligence pomáhá bankám s bohatými klienty i neplatiči

Studie konzultační firmy Evident uvádí, že v bankách, které jsou nejvíce nadšené z umělé inteligence, přibližně 40 procent všech nabízených pracovních pozic souvisí s AI. V čele stojí největší americká banka JPMorgan, která od února do dubna inzerovala celosvětově 3651 pozic souvisejících s AI. To je téměř dvojnásobek toho, co inzerovali nejbližší konkurenti, což jsou banky Citigroup a Deutsche Bank.