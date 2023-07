Investice do umělé inteligence v Evropě klesají, v USA naopak výrazně rostou

V Evropě klesají investice do podniků s umělou inteligencí (AI), ve Spojených státech naopak výrazně rostou. Uvádí to analýza společnosti PitchBook pro německý deník Handelsblatt. Evropa v investicích do AI nadále zaostává navzdory slibným startupům jako StabilityAI z Londýna nebo DeepL z Kolína nad Rýnem.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Loga OpenAI a ChatGPT.