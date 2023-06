IBM na nákupech, za cloudovou firmu Apptio utratí 100 miliard

Apptio se specializuje na poskytování nástrojů pro správu a analýzu výdajů firem na cloudové služby. Jeho nabídka zahrnuje funkce jako IT rozpočtování, prognózy a finanční analýzy.

Společnost IBM v oficiálním prohlášení uvádí, že financovat celou transakci plánuje z vlastních zdrojů v hotovosti. Očekává se, že obchod by mohl být uzavřen v průběhu druhé poloviny letošního roku. Posvětit jej ale budou muset nejprve regulátoři.

„Technologie mění podnikání takovým tempem, jaké jsme nikdy předtím neviděli. Chcete-li tyto změny využít, je nezbytné optimalizovat investice, které přinášejí lepší obchodní hodnotu, a Apptio to dělá,“ prohlásil Arvind Krishna, CEO a předseda představenstva IBM.

Vedení podniku očekává, že až 30 % těchto pozic bude nahrazeno umělou inteligencí a automatizací v průběhu pěti let. To by pro IBM znamenalo zrušení 7800 pracovních míst.